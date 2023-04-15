В Москве за сутки выявили 848 случаев заражения коронавирусом

Госпитализировали 106 человек, 867 пациентов выздоровели после болезни Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за минувшие сутки выявили 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1193 человека, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 15 апреля.

Госпитализация потребовалась для 106 горожан, 867 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 494 549 случаев COVID-19, 3 303 383 жителя выздоровели после болезни, 48 576 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за последние 24 часа ковидом заразились 7445 человек. В стационары попали 1085, 8731 пациент вылечился, 37 жителей умерли от осложнений и последствий болезни.

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