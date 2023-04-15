Свыше 700 человек обеспечат пожарную безопасность во время пасхальных богослужений в Москве

В ночь с 15 на 16 апреля спасатели и добровольцы будут дежурить в храмах, церквях и монастырях столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве более 700 пожарных, спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность во время пасхальных богослужений. В ночь с 15 на 16 апреля они будут дежурить в 500 храмах, церквях и монастырях столицы, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

В преддверии Пасхи сотрудники МЧС реализовали комплекс мероприятий по проверке систем пожарной безопасности на этих объектах, а также провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими. Спасатели напомнили о мерах безопасности при обращении с открытым огнем.

Напомним, Пасха – это один из главных христианских праздников. Его отмечают в первое воскресение после первой полной луны весеннего равноденствия. Традиционно на Пасху готовят пасхальные куличи и крашеные яйца.

Ранее KP.RU писал, что необычные угощения и сувениры ждут москвичей на фестивале «Пасхальный дар» с 15 апреля.