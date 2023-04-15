Два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой на юго-западе Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юго-западе Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Транспортные средства столкнулись днем 15 апреля на улице Каховка, дом 15. Травмы получили два пассажира автобуса. В настоящий момент информация об их состоянии не уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы города, в частности – полицейские и инспекторы ГИБДД. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что 15 апреля легковушка и такси столкнулись на Садовой-Самотёчной улице в Москве. На месте аварии работали оперативные службы города, сведения о пострадавших не поступали. Движение на участке было временно затруднено, водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда.