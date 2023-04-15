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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 16:44

Труп мужчины нашли на чердаке пятиэтажки на востоке Москвы

Предварительно, смерть не носит криминальный характер
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на чердаке жилого дома обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел в районе Северное Измайлово, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, погибший злоупотреблял наркотиками. Его смерть не носит криминальный характер. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.

По данным телеграм-канала «SHOT», труп нашел техник интренет- провайдера: специалист забрался на чердак, чтобы проложить кабель, однако там его ждала неприятная находка. Мужчина вызвал полицию и бригаду скорой помощи.

Ранее KP.RU писал, что 13 апреля труп 17-летней девушки обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы. По одной из версий, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством: на это указывает характер травм. Детали произошедшего выясняются.