Дерматокосметолог рассказал, почему постоянно сохнут губы

При сухости губ и шелушениях необходимо пить до двух литров воды в день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сухость губ может свидетельствовать об общей обезвоженности кожи и организма, а также указывать на дефицит витаминов группы В или полезных жиров из растительных масел и рыбы. Об этом сообщил врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, губы также могут сохнуть из-за неправильного прикуса – когда рот постоянно приоткрыт. В этом случае необходимо обратиться к стоматологу.

При сухости и шелушениях эксперт также порекомендовал пить до двух литров воды в день. Также стоит сдать анализы и проконсультироваться со специалистом: врач подберет необходимые витамины в правильной дозировке.

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