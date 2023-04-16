Гидрометцентр: переменная облачность и до +15 градусов ожидается днем 16 апреля в Москве

Переменная облачность и до +15 градусов ожидается днем 16 апреля в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Днем 16 апреля в Москве ожидается переменная облачность без осадков, а температура воздуха будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет находиться на уровне 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В темное время суток в столице похолодает и температура воздуха будет в районе четырех градусов выше нуля. Ветер немного ослабнет, а значение атмосферного давления снизится на один миллиметр ртутного столба и все еще останется повышенным.

На протяжении всего дня осадки маловероятны.

Ранее KP.RU писал, что днем 15 апреля в Москве также была переменная облачность, а дневная температура достигала девяти градусов тепла. В темное время суток местами можно было наблюдать температуру до -1 градуса.