Сергей Собянин поздравил православных москвичей с Пасхой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня православные люди отмечают светлый праздник Христова Воскресения. В этот день сердца верующих наполняются любовью и радостью, а людям хочется делать больше добрых дел и проявлять отзывчивость и чуткость к ближнему. С праздником Пасхи поздравил всех православных москвичей мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Традиционно в это время проводится московский фестиваль «Пасхальный дар», который полностью проникнут духом милосердия.

На фестивале пройдут различные мастер-классы и многие другие активности, которые подготовили благотворительные фонды и различные некоммерческие организации с волонтерами. Всем посетителям будут помогать, чтобы людям было легко и приятно.

В светлый праздник Пасхи в Москве всегда много света и тепла, а всюду царит душевная атмосфера и радость от совершенных добрых дел. Мэр Собянин пожелал всем людям, а также их родным и близким, праздничного настроения, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Ранее KP.RU писал, что более 700 человек обеспечивали безопасность во время пасхальных богослужений в Москве. Сотрудники МЧС проводили профилактические беседы со священнослужителями и верующими людьми.