Благотворительные фонды проведут инклюзивные мастер-классы и спектакли на фестивале «Пасхальный дар» в Москве Фото: пресс-служба оргкомитета «Московские сезоны»

На фестивале «Пасхальный дар» в Москве благотворительные фонды представляют множество своих инклюзивных мероприятий. Они продемонстрируют посетителям, как совершенно любой человек может выражать свои эмоции и чувства посредством искусства. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

На мастер-классах гости фестиваля смогут попробовать себя в чем-то новом.

Театр неслышащих актеров «Недослов» покажет 16 и 23 апреля свой спектакль «Коробка с карандашами» в Парке Горького. Начинается спектакль в 14:00. Еще 16 апреля можно посетить на той же площадке выступление Театра Мимики и Жеста, где будет показан спектакль «Все дружно, все вместе».

На улице Хачатуряна 16 апреля в 16:00 стартует инклюзивный проект «Танцы в темноте» от воспитанников Центра Дианы Гурцкой и незрячих артистов одноименного арт-проекта.

Также на протяжении всего фестиваля на многих площадках пройдут различные мероприятия, о расписании которых можно узнать на портале организатора «Московские сезоны».

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