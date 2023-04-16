В Москве за сутки выявили 926 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 16 апреля в Москве зафиксировали 926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Семь жителей столицы скончались от последствий осложнения заболевания. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

Полностью оправиться от болезни и всех симптомов смогли 829 пациентов.

На стационарное лечение переведены 62 человека на фоне ухудшения самочувствия и обострения ряда симптомов. Теперь за ними будут наблюдать специалисты, чтобы выстраивать наиболее эффективный курс лечения. Остальные люди с заболеванием проходят лечение амбулаторно.

Врачи рекомендуют не забывать о необходимости вакцинации от коронавируса, которая позволит значительно снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Ранее KP.RU писал, что в Москве за сутки было зафиксировано 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по данным на 15 апреля. От последствий заболевания скончались восемь москвичей.