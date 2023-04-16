На юго-востоке Москвы появится образовательный комплекс на 550 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южнопортовом районе Москвы планируется строительство большого образовательного комплекса сразу на 550 мест. Он будет расположен на Волгоградском проспекте №32. О планах возведения этого образовательного учреждения рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Комплекс будет состоять из двух блоков — начальных классов и детского сада.

Помимо блока начальных классов на 400 мест и детского сада на 150 мест, на его территории будут обустроены прогулочные и спортивные площадки. Комплекс войдет в состав образовательного кластера, который уже начал формироваться на этой территории. В его составе уже есть детский сад для 75 воспитанников и вскоре планируется открыть еще одно дошкольное учреждение.

Создание таких социальных учреждений, как школы и детские сады — одно из важных условий при строительстве новых жилых комплексов.

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