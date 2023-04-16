Нутрициолог Новикова рассказала о полезных вариантах ужина Фото: pixabay.com

Все знают о важности приемов пищи в разное время дня, однако ужин окутан наиболее масштабной завесой тайн и различных мифов. Ужинать желательно употреблять продукты, которые способствуют поддержанию уровня глюкозы. Об этом рассказала в беседе с «Мослентой» основатель Международного университета нутрициологии и натуропатии Екатерина Новикова.

К ним относятся: куриная грудка, чечевица, мясо индейки, а также нежирные сорта рыбы.

Важно понимать, что в полночь начинает вырабатываться соматотропный гормон, который нужен для регенерации мышц и тканей. Для лучшей работы организма при выработке этого гормона нужно достаточное количество белка.

Также специалист отметила, что популярный миф об ужине до 18:00 — не самая удачная идея. Время вечернего приема пищи должно зависеть от времени отхода ко сну. Желательно есть нужно за два-три часа до сна.

Ранее KP.RU писал, что на Пасху не стоит съедать больше трех яиц, а в целом употреблять их лучше с зеленью и овощами, а не с хлебом. Если же есть больше трех яиц в сутки, могут быть не самые приятные последствия.