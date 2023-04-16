Синоптик Вильфанд рассказал о потеплении на следующей неделе в Москве до +17 градусов Фото: Shutterstock

Уже с понедельника 17 апреля в Москву снова придет потепление. В первой половине недели температура воздуха может быть в районе от 14 до 17 градусов тепла. Существенных осадков в столице не ожидается, только небольшие до двух миллиметров. Об этом рассказали ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра России.

Атмосферное давление начнет снижаться с первого дня недели, но до выходных она останется выше нормы.

По этой причине вместо переменной облачности в Москве можно ожидать много солнца, но все же облачность появится. Ночью же температура воздуха в среднем будет находиться около отметки в пять градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что днем 16 апреля в Москве воздух прогревался до +15 градусов. Ночью же температура значительно снизится, а ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.