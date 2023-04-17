Приезжий молодой человек в Москве избил пенсионера и ограбил его

Приезжий молодой человек в Москве напал на пенсионера и ограбил его Фото: Олег ЗОЛОТО

28-летний приезжий из ближнего зарубежья в темное время суток напал на пенсионера на Красной Пресне в Москве. Злоумышленник ударил 63-летнего местного жителя в лицо, после чего вытащил у него из кармана все деньги — 35 тыс. рублей. Напавшего задержали по горячим следам, пишет «МВД Медиа».

Известно, что молодой человек некоторое время следовал за своей жертвой, пока не уличил подходящий момент. Возле подъезда жилого дома он окликнул мужчину, потребовав отдать деньги. Пенсионер отказался, после чего и последовал удар по лицу, от которого тот потерял сознание.

С похищенными 35 тыс. рублей злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали на улице Сущевский Вал по горячим следам местные полицейские. Потратить похищенные деньги мужчина не успел. Их изъяли, а обвиняемого по статье о разбойном нападении заключили под стражу.

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