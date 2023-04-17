В Москве за сутки коронавирус выявили у 570 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки коронавирус в Москве выявили еще у 750 человек. С начала пандемии заболевание в столичном регионе диагностировали у 3 496 045 горожан. Информация об этом размещена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа у 92 инфицированных ухудшилось самочувствие. Всех их доставили в больницы региона, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Также за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизнь у восьми человек.

В течение суток 687 пациентов с подтвержденным коронавирусом выздоровели и сняты с медицинского учета. С начала пандемии болезнь победили 3 304 899 человек. Еще 48 521 пациент справиться с ковидом не смог.

Ранее KP.RU писал, что накануне диагноз коронавирус поставили 926 жителям Москвы. Семь человек скончались, еще 62 пациентов пришлось перевести на стационарное лечение. К числу справившихся с болезнью прибавились 829 жителей столицы.