HammAli & Navai выступили с концертом на станции «Таганская» метро в Москве Фото: стоп-кадр из видео

Музыканты HammAli & Navai 17 апреля, во вторник дали живой концерт на станции «Таганская» Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Выступление прошло на площадке проекта «Музыка в метро», который создали для обеспечения пассажиров качественной живой музыкой, а также для увеличения популярности артистов. Его посетили сотни поклонников HammAli & Navai, а также случайные прохожие.

«Музыка в метро» существует с 2016 года. За семь лет на разных станциях московского метрополитена выступили такие артисты, как Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и группа «Самоцветы».

Также KP.RU писал, что месяц назад на станции «Курская» посетители метро могли послушать самые популярные хиты известного исполнителя Басты.