Грузовик опрокинулся на проезжую часть на 77-м км МКАД в Москве

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

Авария произошла в Москве на внутренней стороне 77-го км МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. Грузовик опрокинулся на проезжую часть. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. На представленных кадрах видно, как фура влетела в отбойник и перевернулась.

В Дептрансе добавили, что движение на участке частично затруднено: работают четыре полосы из пяти.

Ранее KP.RU сообщал, что 15 апреля два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой на юго-западе Москвы. Информация об их состоянии не уточняется. Авария произошла на улице Каховка, дом 15. На месте происшествия работали оперативные службы города, в частности – полицейские и инспекторы ГИБДД.