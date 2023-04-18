Американского журналиста Джона Дугана избили в метро Москвы

По факту случившегося проводится проверка. Фото: wikimedia.org

В Московском метрополитене неизвестный мужчина избил американского журналиста Джона-Марка Дугана. Инцидент произошел в вагоне на зеленой ветке подземке, а затем на станции «Маяковская», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Пассажир повздорил с американцем в вагоне метро, а затем несколько раз ударил его на станции «Маяковская». Потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители установили личность нападавшего и привлекли его к ответственности. По факту случившегося проводится проверка, детали произошедшего выясняются. Никто из участников конфликта не обращался за медицинской помощью.

Напомним, Джон-Марк Дуган – это бывший офицер полиции США. В 2016 году он попросил политического убежища в РФ.

Ранее KP.RU писал, что в Москве приезжий избил и ограбил пенсионера. Житель столицы лишился 35 тысяч рублей. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.