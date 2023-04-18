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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 15:58

Двое налетчиков ограбили курьера интернет-магазина в Москве

Сумма материального ущерба составила 185 тысяч рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой»

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой»

Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские задержали двух 22-летних парней, подозреваемых в разбойном нападении на доставщика интернет магазина, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники заказали на онлайн-площадке два мобильных телефона на сумму 185 тысяч рублей. Они ожидали курьера на Тверской улице. Как только доставщик прибыл на место, подозреваемые предложили ему пройти во двор за арку. Там сообщники напали на парня, избили его, распылили в лицо содержимое перцового баллончика и отобрали товар.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Фигурантов заключили под стражу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве приезжий избил и ограбил пенсионера. Сумма материального ущерба составила 35 тысяч рублей. Злоумышленника задержали по горячим следам и арестовали. Идет расследование.