Диетолог Гинзбург рассказал о пользе болгарского перца для пожилых людей

Болгарский перец богат каротиноидами, пищевыми волокнами и минералами Фото: Shutterstock

Болгарский перец может помочь пожилым людям в профилактике некоторых заболеваний: атеросклероза, подагры, сахарного диабета и гипертонической болезни, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, этот овощ богат каротиноидами, пищевыми волокнами и различными минералами, в частности – магнием и калием. Эти минералы полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, каротиноиды выполняют функцию антиоксиданта и защищают организм от токсического действия повышенной концентрации глюкозы при сахарном диабете.

«Сахарный диабет – это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Те же самые пищевые волокна замедляют всасывание сахаров», - отметил врач.

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