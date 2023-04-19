Облачная погода с прояснениями и до +18 градусов ожидаются в Москве 19 апреля

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в среду, 19 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть ветер восточной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, что выше нормы, влажность – 45%. В ночь на четверг плюсовая температура сохранится: столбики термометров покажут +3….+5 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Дождь не прогнозируется.

Днем 20 апреля характер погоды практически не изменится: воздух прогреется до +16…+18 градусов, осадки не ожидаются, ветер будет дуть с севера со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец дал прогноз погоды на май. По его словам, первая половине месяца будет умеренно теплой, а вот в конце мая в городе потеплеет до +20 градусов.