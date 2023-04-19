Набережные и причалы Москвы подготовили к сезону навигации

В Москве причалы и набережные подготовили к старту навигации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве причалы и набережные подготовили к старту навигации, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Специалиста после зимы на 44 причалах промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, а также провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей и металлических ограждений. Кроме того, для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Также коммунальщик привели в порядок 78 столичных набережных: очистили гранитные парапеты и чугунные перильные ограждения, обновили сходы к воде и прогулочные дорожки. На 11 набережных в ближайшее время проведут расшивку швов облицовки.

Ранее KP.RU писал, что в Москве стартовала подготовка систем теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Специалистам КГХ предстоит отключить от тепла 34 тысяч жилых домов. Все работы будут проходить поэтапно – в течение пяти дней.