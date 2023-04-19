Сестра настоятеля храма насмерть сбила пешехода на Ярославском шоссе в Москве

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве 18 апреля произошла авария на Ярославском шоссе: автомобиль Honda CR-V сбил мужчину, который переходил дорогу вне зоны действия пешехода. Как оказалось, за рулем иномарки находилась сестра настоятеля храма святых мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине, пишет АГН «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что под колеса авто попал гражданин Беларуси 1986 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.

Ранее в столичном Дептрансе появилась информации об аварии на Ярославском шоссе. Из-за ДТП на участке было временно затруднено движение. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты проезда.

Как писал KP.RU, грузовик опрокинулся на проезжую часть на 77-м км МКАД. Сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работали оперативные службы города.