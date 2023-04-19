В Москве выявили 987 новых случаев заражения COVID-19

Вирус унес жизни девяти человек Фото: pixabay.com

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 987 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 121 горожанин, 1126 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни девяти человек. Днем ранее в столице выявили 596 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 19 апреля.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 497 628 случае COVID-19, 3 307 367 пациентов выздоровели после болезни, 48 610 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

В России COVID-19 заразились еще 6305 человек. В стационары попали 1126 жителей страны, 8501 пациент вылечился, 38 россиян умерли от осложнений и последствий болезни.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе болгарского перца для пожилых людей. Этот овощ помогает при профилактике атеросклероза, подагры, сахарного диабета, гипертонии.