Строительная люлька с рабочим упала на улице Зорге в Москве

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося Фото: прокуратура Москвы

В Москве на строительном объекте с высоты рухнула фасадная люлька, в которой находился рабочий. 20-летнего молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение, информация о его состоянии не уточняется, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры 19 апреля.

Инцидент произошел на улице Зорге. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. На месте ЧП работают правоохранители. Выясняется, кто ответственен за охрану труда и технику безопасности на стройке. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что рабочий погиб при падении в шахту лифта на строящемся объекте в центре Москвы. Столичная прокуратура устанавливает детали ЧП. Уточняется, что мужчине было 36 лет. Несчастный случай произошел в марте на улице Усачева.