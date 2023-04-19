Штамм COVID-19 «Арктур» выявили у трех пациентов в Москве

Москвичам напомнили о важности вакцинации и ревакцинации от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве у трех пациентов выявили подвариант коронавируса XBB.1.16 или «Арктур» сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимира Гущина.

Ученый добавил, что в центре проводятся исследование нового штамма COVID-19 по оценке биологических рисков распространения. Он добавил, что «Арктур» ранее зафиксировали в США Китае, Индии, Сингапуре, Германии и других странах. По сравнению с «омикроном» новый подвариант имеет дополнительные мутации, при этом заболевание протекает в легкой форме.

Гущин отметил, что в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями. Он напомнил о важности вакцинации и ревакцинации от ковида.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве выявили 987 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализировали 121 человека, 1126 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жихни девяти горожан.