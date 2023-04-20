Грузовик загорелся на внутренней стороне МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 93 км МКАД 20 апреля 2023 года, в четверг, загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы Москвы, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

ЧП случилось днем, в районе 15:20. На фото с места происшествия видно, что огонь охватил переднюю часть грузового автомобиля — кабину водителя.

Обстоятельства, причины произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону Ярославского шоссе из-за чрезвычайного происшествия затруднено, добавили в дорожном ведомстве. Водителей просят выбирать альтернативные пути.

Ранее KP.RU писал, что на Варшавском шоссе посреди дороги загорелся строительный мусор. На место выезжали экстренные службы. Движение в районе ЧП было затруднено, водителям пришлось объезжать участок дороги.