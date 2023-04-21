Гидрометцентр: переменная облачность и до +17 градусов ожидается в Москве днем 21 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве днем 21 апреля, в пятницу, ожидается переменно облачная погода и температура воздуха в 15-17 градусов тепла. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 метров в секунду. Информация о прогнозе размещена на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

В ночное время суток немного похолодает и значения температур будут от трех до пяти градусов выше нуля. Ветер останется прежним, но к северному направлению добавится северо-западное. Атмосферное давление снизится на один пункт.

В течение суток синоптики обещают преимущественно отсутствие осадков.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в выходные 22 и 23 апреля прогнозируют теплую «майскую» погоду. Переменная облачность сохранится, но чаще будет выглядывать солнышко.