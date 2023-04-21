Сергунина: Уже 100 тысяч композитных и полимерных материалов прошли проверку в столичном испытательном центре

Фото: пресс-служба ДПиИР

Отечественные полимерные и композитные материалы, ставшие полноценной заменой импортным, сегодня тестируют в столичном Центре испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий (ЦИСИС ФМТ). Здесь провели уже более 100 тысяч исследований. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что центр работает с 2016 года при поддержке правительства Москвы.

«Специалисты центра участвовали в разработке российских стандартов испытаний новых материалов. Комплекс оснащен самым современным оборудованием и является одним из важных элементов городской инфраструктуры для технологического бизнеса. Сейчас здесь проводится в среднем от двух до 2,5 тысячи испытаний в месяц», — рассказала Наталья Сергунина.

Чаще всего к услугам центра обращаются те, кто производит и использует импортозамещающие изделия для авиационной и космической отрасли. Примерно половину веса современных воздушных судов составляют композиты, а в оборудовании для спутниковой связи — и вовсе до 90 процентов. Детали из материалов, протестированных в московском центре, сегодня используются в отечественных пассажирских самолетах МС-21 и Ил-114-300, а также в конструкции авиационного двигателя ПД-8.

Проверкой образцов занимаются четыре лаборатории — механических испытаний, термического анализа, химического анализа и ускоренных климатических испытаний. Здесь тестируют на герметичность, влагостойкость, устойчивость к экстремальным температурам, а также определяют механические и физико-химические особенности. В штате центра в основном молодые специалисты, получившие образование в ведущих вузах России: МГУ, МФТИ, РХТУ и МИТХТ. В лабораториях работают и выпускники профильных колледжей столицы и Подмосковья. На стажировку каждый год приходят студенты.

Исследования заказывают композитный дивизион «Росатома» — «Юматекс», МГУ, Воронежское акционерное самолетостроительное общество, одно из предприятий в составе Объединенной авиастроительной корпорации и другие. Направить на тестирование свои товары или технологии может любой производитель. Заявки принимают на сайте.