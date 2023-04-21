Метеоролог Шувалов предупредил о возможных ночных заморозках в Москве на входных 22 и 23 апреля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных, 22 и 23 апреля. Метеоролог пообщался с NEWS.ru и предупредил, что на севере и востоке столицы ночью могут быть заморозки.

При этом дневная температура москвичей порадует: воздух прогреется до 14–19 градусов выше нуля.

— На востоке и севере области ночью возможны заморозки, большой суточный ход температуры — от слабоположительных ночью и до 15 градусов тепла днем, в центре Москвы 23 апреля термометр поднимется до +20, — сообщил Шувалов.

Ветер в эти дни будет слабым, атмосферное давление — немного выше нормы. Осадков не ожидается.

Ранее KP.RU сообщал, что в пятницу, 21 апреля, в столице прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Термометры днем покажут до +17 градусов, ночью ожидают от двух до четырех градусов выше нуля.