В Москве задержали лихача, который на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Вешняки города Москвы задержали 19-летнего жителя Московской области по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности ребенку. Молодой человек наехал на электросамокате на четырехлетнюю девочку, пишет «МВД Медиа».

Предварительно установлено, что лихач ехал на арендованном двухколесном транспорте по тротуару на улице Вешняковской. Пострадавшая девочка тоже каталась на самокате — только на обычном, детском. Ее сопровождала бабушка. Девочку с различными травмами головы госпитализировали. Сейчас она получает помощь в одном из медицинских учреждений столицы.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Молодого человека отпустили домой под обязательство о явке. Ему грозит штраф, обязательные работы, ограничение свободы, либо до шести месяцев ареста.

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