Камеры «потеряли» ее на вокзале, билеты на поезд не покупала: как мошенники довели сотрудницу «КП» от Москвы до Твери Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Адабаш, руководитель архива «Комсомольской правды», 77-летняя мать советника российского сенатора Елены Силкиной, нашлась в Твери. Женщина стала жертвой телефонных мошенников, по указке которых уехала из Москвы на электричках, постоянно делая пересадки. KP.RU выяснил подробности произошедшего.

Сотрудники уголовного розыска и СК с помощью камер отследили местонахождение женщины. Ее нашли в гостиничном номере в столице Тверской области. Татьяна Григорьевна не верила, что к ней пришли настоящие правоохранители, и отказывалась их впускать — пришлось выламывать в дверь.

Известно, что Татьяна Адабаш от своего дома на Алтуфьевском шоссе добралась на такси до Ленинградского вокзала. Следователи проверили базу и выяснилось, то на поезд пенсионерка не села. На электричке она отправилась в сторону Подмосковья, где затем несколько раз выходила, отправлялась в город, после чего возвращалась и продолжала поездку.

Именно такое запутывание следов затруднило поиск женщины. Инструкции ей дали мошенники, которые дистанционно сняли для нее номер в гостинице. Уже известно, что аферистам Татьян Григорьевна успела перевести более миллиона рублей.