Рижский вокзал в Москве до 31 августа приостанавливает работу с пассажирами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рижский вокзал Москвы приостанавливает работу с пассажирами с 24 апреля по 31 августа 2023 года из-за реконструкции инфраструктуры. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Пассажиропоток перенаправят на остановочный пункт Рижская МЦД-2. Делается это для проведения масштабной реконструкции путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская, необходимой для запуска МЦД-4. При этом отмечается, что все системы жизнеобеспечения здания будут функционировать в прежнем режиме. Продолжат работу и детский культурный центр «Паровозик Рижик», а также выставочный комплекс ОАО «РЖД».

Реконструкция началась 1 марта 2023 года. На Рижском вокзале построят две новые платформы и кассовый павильон для пригородных поездов. Реконструкция не затронет само здание вокзала.

Ранее сообщалось, что на время проведения работ поезда будут ходить от и до Курского вокзала.