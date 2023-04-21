Летний сезон навигации по Москве-реке стартует 24 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Летняя навигация по Москве-реке технически откроется 24 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Водный транспорт начнет ходит через шлюзы канала имени Москвы.

Торжественная церемония открытия круизной навигации на Северном речном вокзале же пройдет в субботу, 29 апреля.

Летом 2023 года в Москве планируют запустить первый речной маршрут общественного электротранспорта от парка Фили до Киевского вокзала. Ожидается, что в дальнейшем суда будут курсировать круглогодично. Транспорт относится к общественному, поэтому на нем будут действовать городские тарифы, социальные карты и «Тройка», льготы. Также для оплаты проезда можно будет использовать биометрию.

Летом 2023 года по новым водным маршрутам запустят девять речных электросудов. К 2024 году их количество увеличат до 21.

Ранее KP.RU писал, что к началу сезона речной навигации в Москве подготовили 44 причала и 78 набережных.