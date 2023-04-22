Вильфанд: Понедельник 24 апреля станет самым теплом днем месяца в Москве

Температурный фон будет соответствовать последней неделе мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве наступает настоящая весна. Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца – температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, сообщил научный Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, такой температурный режим соответствует последней неделе мая. Ветер в городе будет южный, а ночные температуры повысятся до шести-восьми градусов.

«Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до 6–8 градусов…», - подчеркнул метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Котилевская рассказала о погоде в Московской области на выходных, 22 и 23 апреля. В первый день выходных воздух прогреется до +18 градусов, а в воскресенье столбики термометров покажут до +20 градусов тепла. Такая погода будет по-настоящему майской.