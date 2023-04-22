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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 6:22

Мотоциклист погиб в ДТП на улице Косыгина в Москве

На месте происшествия работали оперативные службы города
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Toyota

Столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Toyota

Фото: Сергей ГАПОН

В Москве 22 апреля на улице Косыгина, дом 10 произошла авария с участием мотоцикла Honda и автомобилем Toyota. Транспортные средства столкнулись. В результате ДТП погиб байкер, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

На месте происшествия работали оперативные службы города, в частности полицейские, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства слоившегося. Сведения о других пострадавших не поступали.

Ранее KP.RU писал, что 20 апреля грузовик загорелся на внутренней стороне 93 километра МКАД. Огонь охватил кабину водителя. Информация о пострадавших не поступала. Из-за ДТП было затруднено движение в сторону Ярославского шоссе, водителям советовали выбирать альтернативные пути проезда.