Переменная облачность и до +17 градусов ожидаются в Москве 22 апреля

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в субботу, 22 апреля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит +15…+17 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного понизится и составит 746 мм ртутного столба, что соответствует норме.. В городе будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на воскресенье характер погода практически не изменится: переменная облачность, дождь не ожидается, ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Днем 23 апреля воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Ранее KP.RU писал, что метеоролог Александр Шувалов предупредил о возможных ночных заморозках в Москве 22 и 23 апреля. Температура будет слабоположительной или минусовой.