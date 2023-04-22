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НовостиОбщество22 апреля 2023 7:54

Движение перекроют в Малом Гнездниковском переулке в Москве из-а киносъёмок 23 апреля

На участке нельзя будет проехать с 06:00 до 08:00
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Нельзя будет проехать по участку Малого Гнездиковского переулка от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка

Нельзя будет проехать по участку Малого Гнездиковского переулка от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на Малом Гнездниковском переулке утром 23 апреля перекроют движение из-за проведения киносъемок. Период ограничения – с 06:00 до 08:00, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, нельзя будет проехать по участку Малого Гнездиковского переулка от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка. Перекрытия будут краткосрочными — не более 5 минут. Водителей просят заранее планировать маршруты поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что Рижский вокзал в Москве до 31 августа приостанавливает работу с пассажирами. Причина изменений – реконструкция путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская. Работы необходимы для запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Пассажиропоток временно перенаправят на станцию Рижская МЦД-2.