Движение перекроют в Малом Гнездниковском переулке в Москве из-а киносъёмок 23 апреля

Нельзя будет проехать по участку Малого Гнездиковского переулка от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на Малом Гнездниковском переулке утром 23 апреля перекроют движение из-за проведения киносъемок. Период ограничения – с 06:00 до 08:00, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, нельзя будет проехать по участку Малого Гнездиковского переулка от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка. Перекрытия будут краткосрочными — не более 5 минут. Водителей просят заранее планировать маршруты поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что Рижский вокзал в Москве до 31 августа приостанавливает работу с пассажирами. Причина изменений – реконструкция путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская. Работы необходимы для запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Пассажиропоток временно перенаправят на станцию Рижская МЦД-2.