Метро Москвы начали готовить к летнему сезону

Московский метрополитен начали готовить к лету Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский метрополитен начали готовить к летнему сезону. На всех станциях специалисты проводят генеральную уборку, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Сейчас специалисты моют фасады, вестибюли, элементы пассажирской инфраструктуры. Также проводится замена фильтров в системах вентиляции: это необходимо, чтобы воздух в метро был более свежий и чистый.

Кроме того, до конца апреля в вагонах метро включат кондиционеры, а к маю – снимут все вторые вестибюльные двери. В жару в столичной подземке будет прохладно. Весной также очистят боле 130 тыс. квадратных метров в переходах, промоют свыше 180 тысяч «квадратов» остекления и уберут около 800 тысяч кв. метров поверхностей станций.

Ранее KP.RU писал, что летний сезон навигации по Москве-реке стартует 24 апреля. Водный транспорт в понедельник начнет ходить через шлюзы канала им. Москвы. При этом церемония открытия круизной навигации состоится на Северном речном вокзале 29 апреля.