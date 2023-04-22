Движение перекроют на нескольких улицах Москвы из-за пасхальных мероприятий

Движение временно будет ограничено у кладбищ на 15 участках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве из-за пасхальных мероприятий в выходные на нескольких улицах перекроют движение, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так 23 апреля с 00:91 до 23:59 нельзя будет проехать по участку Елисеевского переулка, а 23 и 25 апреля с 06:00 до 16:00 – вблизи кладбищ на 15 участках. Кроме того, на Елисеевском переулке от пересечения с Брюсовским проездом до дома 16/4 по Вознесенскому бульвару будет запрещена парковка. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что Движение перекроют в Малом Гнездниковском переулке в Москве из-за киносъёмок. Участок будет перекрыт 23 апреля с шести до восьми часов утра. Перекрытия будут краткосрочными — до пяти минут.