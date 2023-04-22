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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 12:19

Жилой дом загорелся на Ясногорской улице в Москве

Очаг возгорания располагается в квартире на шестом этаже
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сотрудники МЧС тушат огонь

Сотрудники МЧС тушат огонь

На юго-западе Москвы, на улице Ясногорская, 13к1, произошел пожар в жилом доме: горит квартира на шестом этаже, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

На месте происшествия работали экстренные службы города. Из квартиры валил густой черный дым, было видно языки пламени. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали, никто за медицинской помощью не обращался.

Ранее KP.RU писал, что мужчина принес моноколесо с помойки и устроил пожар в квартире на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, горели личные веди и мебель. Пожарные эвакуировали несколько человек, в результате ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.