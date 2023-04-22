В Москве Красную площадь начали готовить к параду Победы

На Красной площади началась подготовка к празднованию Дня Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на Красной площади началась подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. В связи с этим вход на площадь частично ограничен, сообщает РИА Новости.

Сейчас строители устанавливают трибуны для зрителей парада Победы по обе стороны Мавзолея Ленина, а по периметру ГУМа и Исторического музея уже появляются декоративные конструкции. Пока что Мавзолей не задрапировали.

В 2023 году по соображениям безопасности в некоторых российских городах отменили военные парады в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на это, в столице парад состоится. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в нем примут участие свыше 10 тысяч человек и 125 единиц техники.

Ранее KP.RU писал, что генеральная репетиция парада Победы состоится в Москве 7 мая, а само мероприятие пройдет 9 мая. При этом традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в России в 2023 году.