Автомобиль переехал упавшую на асфальт пенсионерку во дворе на северо-западе Москвы

В Москве во дворе жилого дома на ул. Паршина водитель сбил пешехода Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве во дворе жилого дома на ул. Паршина водитель сбил пешехода. Информация о состоянии потерпевшего не уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 22 апреля.

Судя по кадрам с места происшествия, под колеса попала пожилая женщина. Пенсионерка с тростью пыталась перейти дорогу, но ей резко стало плохо – она упала на асфальт. В этот момент водитель иномарки выехал с парковки и переехал потерпевшую. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что мотоциклист погиб в ДТП на улице Косыгина в Москве. Детали случившегося выясняют сотрудники ГИБДД, Также накануне, 21 апреля, мотоциклист насмерть разбился в подмосковном Домодедове. Мужчину госпитализировали в больницу, там он умер от полученных травм.