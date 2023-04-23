Тишковец спрогнозировал дождливую погоду и до +15 градусов в Москве 1 мая

В Москве 1 мая ожидается прохладная и дождливая погоды Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Москве на Первомай ожидается прохладная и дождливая погода. Днем столбики термометров будут показывать около +10…+15 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, утром 1 мая температура воздуха составит +4…+9 градусов, затем воздух прогреется до +10…+15 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Тишковец пояснил, что такие показатели на три-четыре градуса ниже климатической нормы месяца.

При этом 2 мая синоптическая ситуация в столице не улучшится: температура воздуха также будет колебаться от +10…+15 градусов.

Ранее KP.RU писал, что понедельник 24 апреля станет самым теплом днем месяца в Москве. По словам научного руководителя Гидрометцентра Вильфанда, воздух прогреется до +22 градусов. При этом ночные температуры повысятся до +6…+8 градусов.