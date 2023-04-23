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НовостиОбщество23 апреля 2023 13:33

Собянин поделился результатами голосования за самую красивую новую станцию БКЛ

Москвичи назвали «Марьину Рощу» самой красивой новой станцией БКЛ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Жители Москвы проголосовали за лучший дизайн новых станций БКЛ

Жители Москвы проголосовали за лучший дизайн новых станций БКЛ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Москвы проголосовали за лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) в проекте «Активный гражданин». На первом месте оказалась «Марьина Роща», за нее отдали 21% голосов, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Участие в голосовании приняли 170 тысяч человек. Первую сорочку рейтинга заняла станция «Марьина Роща», где колонны оформлены в виде фарфоровых чайников. Второе место досталось станции Рижская» с ее светящимися металлическими арками (19% голосов). Тройку лидеров замкнула станция «Нагатинский Затон», украшенная мозаиками с рыбами.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Большая кольцевая линия уже доказала свое удобство: пассажиры не только экономят время в поездках, но и любуются красотой новых станций.

Ранее KP.RU писал, что в Москве после открытия БКЛ число станций рельсового транспорта возросло до 355. В этом году в столице также планируют открыть новые центральные диаметры – МЦД-3 и МЦД-4.