Собянин поделился результатами голосования за самую красивую новую станцию БКЛ

Жители Москвы проголосовали за лучший дизайн новых станций БКЛ Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Москвы проголосовали за лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) в проекте «Активный гражданин». На первом месте оказалась «Марьина Роща», за нее отдали 21% голосов, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Участие в голосовании приняли 170 тысяч человек. Первую сорочку рейтинга заняла станция «Марьина Роща», где колонны оформлены в виде фарфоровых чайников. Второе место досталось станции Рижская» с ее светящимися металлическими арками (19% голосов). Тройку лидеров замкнула станция «Нагатинский Затон», украшенная мозаиками с рыбами.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Большая кольцевая линия уже доказала свое удобство: пассажиры не только экономят время в поездках, но и любуются красотой новых станций.

Ранее KP.RU писал, что в Москве после открытия БКЛ число станций рельсового транспорта возросло до 355. В этом году в столице также планируют открыть новые центральные диаметры – МЦД-3 и МЦД-4.