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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 15:23

Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

Еще один человек попал в больницу
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Массовая авария произошла на Киевском шоссе

Массовая авария произошла на Киевском шоссе

В Москве на 41-м километре Киевского шоссе вечером 23 апреля произошла массовая авария: столкнулись шесть автомобилей, сообщил источник KP.RU.

По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП погиб один человек, еще один – пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.

Уточняется, что после столкновения два водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть автомобили. В этот момент в них влетела иномарка «Хонда», транспортное средство задело еще две машины. Погиб мужчина-пешеход, еще один пешеход попал в больницу с травмами. Шесть автомобилей получили повреждения.

На месте происшествия работают оперативные службы города, в том числе самолет санитарной авиации. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 22 апреля автомобиль переехал упавшую на асфальт пенсионерку во дворе на северо-западе Москвы. Пожилой женщине стало плохо, она упала на асфальт – в этот момент на нее наехала иномарка. Пострадавшую госпитализировали больницу, несмотря на помощь врачей, она скончалась. По факту случившегося идет проверка.