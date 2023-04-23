Аллерголог Логина рассказала, когда в Москве закончится период цветения деревьев

В этом году сезон аллергии в столице начался раньше обычного Фото: Shutterstock

В Москве цветение деревьев закончиться примерно через две недели, сообщила врач-аллерголог, иммунолог Надежда Логина в беседе с «Москвой 24».

В этом году сезон аллергии в столице стартовал раньше обычного из-за резкого потепления. Чаще всего горожане болеют из-за цветения ольхи и орешника, ивы и тополя, при этом самым опасным аллергеном считают пыльцу березу.

«Сейчас пик цветения начинается берез, и он будет продолжаться еще недели две», - подчеркнула врач. Но если не пойдут сильные дожди, которые смывают пыльцу и уменьшают ее концентрацию в воздухе, то значит сезон цветения закончится в середине или конце мая.

В этот период горожанам советуют носить медицинские маски, солнцезащитные очки. На улицу лучше выходить как можно реже. Самое подходящее время для прогулок в сезон цветения – вторая половина дня.

Ранее KP.RU писал, что в Москве больше 100 лет не было такого сухого апреля. В столице за месяц выпало лишь 7,2 мм осадков, то есть 16% от климатической нормы.