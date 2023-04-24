Тело новорожденного с ножевыми ранениями нашли в туалете электропоезда в Москве Фото: прокуратура Москвы

Рано утром 24 апреля в районе шоссе Фрезер в Москве в туалете вагона электропоезда обнаружили мертвого новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти, сообщает прокуратура столицы. На теле младенца оказались множественные ножевые ранения.

Правоохранительные органы устанавливают личность матери погибшего малыша. Также выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка.

Доследственную проверку проводит Следственный комитет России по Москве, контролирует работу правоохранителей Лефортовская межрайонная прокуратура.

Ранее KP.RU рассказывал, что после самоубийства женщины в Балашихе сутки искали ее трехлетнюю дочь. Однако позже девочку обнаружили мертвой неподалеку от места, где нашли тело матери. Судмедэксперты установили, что смерть ребенка наступила практически одновременно со смертью женщины.