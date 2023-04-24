Число жертв ДТП на Киевском шоссе в Москве увеличилось до двух Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Количество погибших в ДТП на 41 км Киевского шоссе, которое случилось 23 апреля, увеличилось до двух, сообщили в прокуратуре столицы. Второй мужчина скончался в медицинском учреждении.

Напомним, авария произошла вечером в воскресенье. Два автомобиля столкнулись, после чего водители вышли на дорогу, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент их сбила «Хонда», после чего автомобилист столкнулся еще с двумя машинами

Один из оказавшихся на проезжей части мужчин погиб на месте, писал KP.RU. Второго доставили в медучреждение с различными травмами. 24 апреля в прокуратуре Москвы сообщили, что он скончался, несмотря на усилия врачей.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.