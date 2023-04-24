СКР возбудил уголовное дело после обнаружения тела новорожденного в туалете электропоезда в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

После обнаружения тела новорожденного в туалете вагона электропоезда в районе шоссе Фрезер возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Расследование ведет ГСУ СК России по городу Москве, сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 24 апреля 2023 года в санитарном узле электропоезда обнаружили тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. Как писал KP.RU, у младенца нашли ножевые ранения. В СКР уточнили, что раны были нанесены в область шеи. При этом во рту у мальчика обнаружили сверток бумаги, который мешал свободному дыханию.

На месте работают следователи и криминалисты. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери ребенка устанавливают, основная версия — именно она убила своего малыша.