Сервисом «Библиотеки Москвы» воспользовались уже более 500 тысяч человек - Сергунина

За два года сервис «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru привлек более полумиллиона человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Ресурс помогает найти и забронировать нужные издания, предлагает свежие тематические подборки по интересам или авторам и информирует о новинках.

Проект дает доступ к каталогам всех 440 городских библиотек, поэтому найти конкретную книгу очень легко. Достаточно указать название, фамилию автора, серию или издательство. На интерактивной карте можно увидеть ближайшую к дому, учебе или работе читальню.

«Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время. Раньше, если не успеваешь дочитать книгу, нужно было идти в учреждение и переносить дату возврата. Теперь это занимает пару минут. Данная функция — одна из самых востребованных. Ею уже воспользовались больше 363 тысяч раз», — рассказала Наталья Сергунина.

Популярной у читателей опцией оказалось и бронирование - более 230 тысяч обращений. Пользователю сообщают о готовности заказа. Его можно забрать в течение трёх дней. При этом в одни руки могут выдать не более 15 экземпляров.

В Департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что основные функции сервиса представлены в кабинете читателя. К примеру, в «Избранном» указаны издания, чтение которых отложено «на потом». А уже выданные книги собраны в разделе «Читаю сейчас».

Кроме того, на главной странице сервиса публикуются анонсы мастер-классов, лекций, встреч с писателями, концертов, спектаклей и других событий, организованных столичными библиотеками и культурными центрами. Сразу же можно оформить и билет на мероприятие. Его пришлют на вашу электронную почту после оплаты или регистрации.

Чтобы пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы», нужен единый читательский билет. После оформления он отобразится в личном кабинете в виде штрихкода с номером. Посетителю читальни достаточно открыть его на экране смартфона или планшета и показать при получении книг.